Schaatspret in Gelderland en ongeneeslijk zieke Fabiën 'viert' 100ste chemokuur. Dit is het nieuws van vrijdag 6 januari

ARNHEM - In delen van Gelderland kunnen de schaatsen ondergebonden worden. En de ongeneeslijk zieke Fabiën (11) uit Elst 'viert' het feit dat ze vandaag haar 100ste chemokuur krijgt. Dit is het nieuws op vrijdag 6 januari.

Schaatspret in Gelderland

De kou hield Gelderland vannacht in haar greep. Op sommige plekken in onze provincie werd het zelfs -10 graden. De vorst bood verschillende Gelderse ijsmeesters echter ook de kans om hun slag te slaan. Zo werd er gisteravond op sportparken Schuijtgraaf en Cranevelt in Arnhem druk gesproeid, zodat er deze ochtend twee mooie spiegelgladde natuurijsvloeren liggen.

Chemojubileum voor Fabiën

Je moet er maar aan gaan staan: 100 chemokuren. Voor de ongeneeslijk zieke Fabiën ten Bruggencate uit Elst - die een hersentumor heeft - is het vandaag zo ver. Zo laat zich echter niet kisten en heeft besloten om dit chemojubileum in het Nijmeegse Radboudumc te vieren. Daarom heeft ze cupcakes gemaakt met het getal 100 erop en draagt ze een speciaal shirt met dit 'bijzondere' getal erop.

Pendeldienst Jan Linders Lent

Klanten van de afgebrande Jan Linders-supermarkt in Lent kunnen weer opgelucht ademhalen. De supermarktketen start vandaag met een gratis pendeldienst. Mensen zonder vervoer worden dan met de bus naar het Jan Linders-filiaal in Wijchen gebracht. De keten wil mogelijk ook een tijdelijke winkel in Lent neerzetten. Wanneer die opengaat, is nog niet bekend.

