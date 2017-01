Curlingtraditie groeit uit tot succes

DUIVEN - Joost Kelderman organiseert al jaren een curlingavond samen met Stefan Kusters op de ijsbaan in Duiven. Het begon ooit met een paar sponsoren en inmiddels schrijven zo'n honderd teams zich in voor het jaarlijkse curlingtoernooi

'Voor sommigen is dit heel belangrijk, ik durf te wedden dat veel jongeren uit Oost-Nederland het schaatsen hier hebben geleerd. Dus heeft het ook een soort van maatschappelijke functie, want veel natuurijs hebben we de afgelopen jaren niet gehad.'

Duizenden gegadigden komen in december naar de ijsbaan in Duiven om te genieten van ijspret. De overdekte hal is aangenaam en voor degenen die niet tegen de kou kunnen, is er een kantine waar je vanuit de warmte over de baan kunt uitkijken.

Fanatiek

'Vals spelen is lastig, het springt al gauw in het oog als iemand vals speelt of buiten de baan gaat staan. In het begin hebben we het een keer meegemaakt dat iemand de scheidsrechter voor de gek hield en de steen gauw verzette maar dat is tegenwoordig een stuk moeilijker.'

'De eerste vraag die je meestal krijgt is: hoe zit het eigenlijk met die bezempjes, nou die hebben wij dus niet. Het is een soort van jeu de boules alleen dan op het ijs.'

Wisselbeker

De competitie gaat om de wisselbeker die gewonnen kan worden door eerst de poulefase te overleven en daarna, aanstaande zaterdag, de finale te winnen. 'De meesten gaat het niet echt om de winst. Alhoewel er ook een paar bij zijn die wel heel fanatiek zijn.'