'Feestelijke' dag voor 11-jarige Fabiën: 100ste chemokuur

Foto: Miriam ten Bruggencate

ELST - Het is een 'feestelijke' dag voor de ongeneeslijk zieke Fabiën ten Bruggencate uit Elst. Het 11-jarige meisje krijgt vandaag haar 100ste chemokuur in het Radboudumc in Nijmegen. En dat moet gevierd worden, vindt ze zelf.

Daarom heeft Fabiën cupcakes gemaakt met het getal 100 erop. Ook draagt ze een speciaal '100-T-shirt' en zijn er ballonnen met het jubileumgetal erop. Of dat nog niet genoeg is, heeft de 11-jarige ook de burgemeester van Elst een brief geschreven met de vraag of de vlag drie weken buiten mag blijven hangen. 'Positiviteit uitstralen' 'Het is iets wat Fabiën zelf graag wil. We sluiten ons aan bij de positiviteit die ze uitstraalt', vertelt moeder Miriam. Eind december 2009 kreeg Fabiën te horen dat ze kanker had. Ze heeft een hersentumor die niet verwijderd kan worden. Haar laatste chemokuur heeft ze op vrijdag 13 januari. Zie ook: De blog die moeder Miriam bijhoudt over de ziekte