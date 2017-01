Koeien vlug de wei in gestuurd bij schuurbrand Garderen

De koeien werden naar buiten gedirigeerd - Foto: Omroep Gelderland

GARDEREN - In het buitengebied van Garderen was donderdag aan het eind van de middag korte tijd brand in een schuur waar ook koeien stonden.

Het vee stond volgens de brandweer vrij snel buiten. Omdat er een huis met rieten kap in de buurt van de schuur stond, nam de brandweer het zekere voor het onzekere. Uiteindelijk was de brand aan de Ouwendorperweg binnen tien minuten onder controle. Bij de brand kwamen een paar stukjes asbest vrij. De dieren bleven allemaal ongedeerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.