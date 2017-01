Messaoud: training NEC gaat soms over het uiterste

MARBELLA - Ali Messaoud moet even gas terugnemen bij NEC.

De van FC Vaduz gehuurde middenvelder traint al twee dagen buiten de groep.

"Natuurlijk wil ik altijd met de groep meetrainen. Maar ik had wat irritatie aan mijn knie en dan moet je slim zijn en even een dagje of twee rustiger aan doen. Het moet natuurlijk niet erger worden. Maar ik ben denk ik snel weer in de groep, hier in Marbella nog. Ik heb gemerkt dat de intensiteit van de trainingen hoog is. De trainer zegt dat we de fitste selectie van de eredivisie hebben. Bij topsport gaat het tot het uiterste en hier gaat het soms nog over het uiterste."

Messaoud is een type middenvelder dat NEC verder niet echt heeft in de selectie. "Ik ben een dominante middenvelder. Ik wil graag de bal hebben. Dat is mijn kwaliteit. Positiespel voetballen en ook diep gaan en voor het doel komen. Naast het veld schreeuw ik niet, maar op het veld probeer ik het team te helpen, ook met al deze jonge jongens. Er mag wel wat harder geschreeuwd worden om de bal."

De eerste wedstrijd na de winterstop is uit tegen Willem II, waar Messaoud een succesvolle periode kende. "Ja, ik heb al onvoorstelbaar veel reacties gehad. Ze wensen me veel succes, maar de 15e niet. Het is leuk om terug te keren bij de club waar je hebt gespeeld. Het zou heel mooi zijn om meteen te beginnen met drie punten daar."