Man op heterdaad betrapt tijdens diefstal in Nijmegen

NIJMEGEN - Een ondernemer in Nijmegen heeft woensdag een 46-jarige man uit Rijswijk op heterdaad betrapt. De man probeerde in te breken in een bedrijfsauto. De verdachte is overgedragen aan de politie.

De man had bij zijn aanhouding een loper op zak. Deze loper wordt door dieven gebruikt om de laadkleppen van bedrijfsauto's te bedienen. Volgens de politie gebeurt het regelmatig dat dieven toeslaan op momenten dat leveranciers laden of lossen. Met steekwagentjes stelen ze spullen uit geparkeerde bedrijfswagens.