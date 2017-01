Eerst wel boerengolf, toen niet en nu toch weer wel. Omwonenden boos.

GENDT - Eerst wel, toen weer niet en nu toch weer wel. Het is moeilijk om de gemeente Lingewaard te volgen in de besluitvorming rondom het toestaan van boerengolf aan De Polder in Gendt. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu de gemeenteraad voor om boerengolf toch maar toe te staan in het bestemmingsplan omdat de initiatiefnemers anders een grote kans maken alsnog hun gelijk te krijgen bij een gang naar de rechter.

Die gang naar de rechter zal overigens toch wel plaatsvinden, maar dan door de omwonenden die bezwaar maken tegen de komst van boerengolf achter hun huizen. Nicole Roo die namens de omwonenden het woord doet: 'Als het nu tóch wordt toegestaan gaan wij naar de Raad van State.' Eerder waren het juist hun buren (de familie van Meel) die naar de Raad van State stapten omdat de gemeente de boerengolf uit het nieuwe bestemmingsplan had geschrapt.

'Uit de hand gelopen hobby'

Het begon allemaal in 2011 toen Nicole Roo en andere buren steeds meer last kregen van de 'uit de hand gelopen hobby' van hun buren. Die hield steeds vaker boerengolfparty's op zijn terrein tot ergernis van de buren. Nicole Roo: 'Boerengolf klink misschien onschuldig, maar als daar tientallen mensen op af komen inclusief barbeque, drank en muziek dan is het anders. We zijn hier speciaal komen wonen voor het buitenleven en het geluid weerkaatst hier enorm.'

Verbazing bij omwonenden

Roo en haar buren zijn er naar eigen zeggen twee jaar mee bezig geweest om de gemeente te laten handhaven toen bleek dat boerengolf helemaal niet toegestaan was volgens het geldende bestemmingsplan. Daarom was de verbazing dan ook groot toen de gemeente het plan opvatte om in het nieuwe bestemmingsplan juist wèl boerengolf toe te staan. Nicole Roo: 'Zonder vooraf overleg met ons! Dat noem ik onbehoorlijk bestuur.'

Blijdschap en woede

Kennelijk hadden die woorden wel het gewenste effect bij wethouder Johan Sluiter want begin 2016 bij de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan, bleek dat de boerengolf daaruit was weggelaten. Blijdschap bij de omwonenden, maar woede bij de initiatiefnemers die naar de Raad van State stapten. Laatstgenoemde oordeelde dat Lingewaard de boerengolf niet zo maar uit het ontwerpbestemmingsplan zou mogen schrappen, of dit althans beter zou moeten onderbouwen. En nu kiest Lingewaard er dus voor om het tòch maar toe te staan. Op 9 februari moet de gemeenteraad beslissen over het bestemmingsplan.