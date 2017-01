Pleziervaart vindt dat stuw bij Grave veel veiliger kan: 'Er moet een zware barricade komen'

GRAVE - Bij de stuw bij Nederasselt is het onoverzichtelijk en gevaarlijk, vinden watersporters en pleziervaarders. Het was wachten tot het mis zou gaan, zeggen sommigen. Vorige week ging het mis, toen een tanker geladen met benzeen in dichte mist de stuw ramde.

'Ik spreek heel veel pleziervaarders en ze zeggen allemaal dat het veiliger kan', vertelt havenmeester Adrie van Uden van watersportvereniging De Gouden Ham in Maasbommel. 'Zeker als recreatievaarder maak je snel de fout door in plaats van de sluis de stuw te kiezen. In Lith is daar al eens een dodelijk ongeluk mee gebeurd. Er liggen wel boeien, maar dat is niet genoeg. Er moet een zware barricade komen.'

Gele drijvers

Pleziervaarder Rieny van Rijn is het er mee eens. 'Je maakt snel een fout, zeker als het mistig is of donker.' Hij wijst naar de stuw. 'Zie je die gele drijvers? Die waarschuwen nu, maar dat is niet genoeg als iemand toch een fout maakt. Je moet dan een zware, verende kabel spannen of een net of zo, zodat schepen die fout zitten echt tegengehouden worden.'

Voor de pleziervaart is de gele ballenlijn voldoende, reageert Erik Diepstraten van Rijkswaterstaat. Hij wil nog niet zeggen of er meer maatregelen worden genomen. 'Natuurlijk zullen we onszelf ook de vraag stellen: hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe gaan we hier mee om?'

Het is niet de enige kritiek die klinkt na het stuwongeluk. Politici tot in de Tweede Kamer vragen zich af wat er is misgegaan en hoe dit soort ongelukken voorkomen kunnen worden. Burgemeester Bruls van Nijmegen is voorzitter van de verantwoordelijke Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarin de hulpdiensten samenwerken. Hij reageerde koeltjes op de kritiek: 'Laten we het niet spannender maken dan het is'. Lees hier de uitgebreide reactie van Bruls.