Geen 55 kilometer, wél vlaggenparade bij Vierdaagse Nijmegen

NIJMEGEN - Lopers van de Nijmeegse Vierdaagse kunnen dit jaar niet nogmaals de 55 kilometer lopen. Bij de 101ste editie van de Vierdaagse is het alleen mogelijk om de gebruikelijke afstanden 30, 40 en 50 kilometer te lopen. De vlaggenparade keert wel weer terug. Dat meldt het bestuur van het wandelfestijn.

'Het eenmalig herinvoeren van de 55 kilometer als jubileumafstand was zo succesvol dat het bestuur heeft onderzocht of deze afstand in 2017 wellicht weer aan het wandelprogramma toegevoegd kan worden', schrijft het bestuur.

'Uit onderzoek onder een deel van de wandelaars op de 50 en 55 kilometer is echter gebleken dat het merendeel van de wandelaars het een mooie sportieve uitdaging vond om ter gelegenheid van de 100ste Vierdaagse de 55 kilometer te lopen, maar dat er voor het komende jaar onder de wandelaars weinig interesse is om dit weer te doen.'

Het bestuur bekijkt of de afstand bij een speciale gelegenheid zoals een lustrum wel terugkeert.

Vlaggenparade

De vlaggenparade keert wel terug. Zestig jaar lang werd de Vierdaagse geopend met deze parade in De Goffert. Vanwege de afnemende belangstelling werd besloten de vlaggen per 2012 op te bergen. Voor de jubileumeditie afgelopen jaar werden ze weer uit de kast gehaald.

'Het enorme enthousiasme voor de straatparade in de Nijmeegse binnenstad en voor de opening in deze vorm op de Wedren is goed aangekomen. Na evaluaties met onder andere de gemeente Nijmegen en de Stichting de Vierdaagsefeesten hebben we besloten om de vlaggenparade bij de 101ste Vierdaagse terug te laten keren', schrijft voorzitter Johan Willemstein.

Inschrijving

De inschrijving voor de Vierdaagse start maandag 30 januari 08.00 uur. Er kunnen 47.000 mensen meedoen aan het wandelevenement. De Vierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 juli.

Het persbericht van het bestuur van de Vierdaagse