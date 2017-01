Het oude huisje waar in 85 jaar alleen de wc veranderde

NIJMEGEN - Het liep de afgelopen dagen storm bij het rijtjeshuis in de Nijmeegse Palestrinastraat. Zeker 100 nieuwsgierigen vergaapten zich aan de woning die in 85 jaar niet is veranderd.

Al die tijd deed de bewoonster het zonder douche en zonder centrale verwarming. Alles moest hetzelfde blijven. Alleen de wc veranderde, een klein beetje. Na lang aandringen door de zorghulp liet de bejaarde bewoonster de pot verhogen vanwege de veiligheid. Nu is het voorbij: de vrouw is verhuisd naar een verzorgingshuis en het huis wordt gerenoveerd. Dat is geen overbodige luxe. Er zitten scheuren in de muur, de kastjes gaan niet meer zo soepel open als toen en alles moet nodig geverfd. De kosten voor een maand huur zijn straks 500 euro. Nog steeds niet veel, maar al meer dan het dubbele van de 250 gulden die het ooit was.