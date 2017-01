'Het geet los', Arnhemse ijsmeesters en schaatsclubs bijeen

ARNHEM - Donderdagmiddag zijn de twee Arnhemse ijsmeesters met bestuursleden van de schaatsverenigingen voor spoedoverleg bijeengekomen. Er is besloten om alles in het werk te stellen om vrijdagochtend de twee Arnhemse natuurijsbanen te kunnen openen. Momenteel ligt er op geen van de banen nog ijs, maar daar moet vannacht verandering in komen.

De ijsmeester Gerrit Wijers en Bob Westhoven zullen vanaf 20 uur vanavond met grote gierkarren al water spuitend hun rondjes draaien op de sportparken Schuijtgraaf en Cranevelt. Doordat het vannacht fors gaat vriezen verwachten de ijsmeesters dat er vrijdagmorgen twee mooie spiegelgladde natuurijsvloeren zullen liggen.

'De ijsbanen gaan open'

Dinsdag besloten de ijsmeesters Wijers en Westhoven hun werkzaamheden op de sportparken Schuytgraaf en Cranevelt.nog te staken. De weersverwachtingen op flinke vorst waren te onzeker. Maar voor het geval dat, werd besloten om donderdagmiddag de situatie nog eens goed te bekijken. En zo kon toch nog het verlossende woord worden gegeven. 'De ijsbanen gaan open.'

IJs maken niet zomaar een klusje

IJsmeester Bob Westhoven is ditmaal zeker van zijn zaak. 'Alleen sneeuw kan nog roet in het eten gooien.' De ijsmeester legt uit dat het maken van een natuurijsvloer niet zomaar een klusje is. Er komt nogal wat bij kijken. Laagje voor laagje wordt het ijs opgebouwd. 'Een paar vlokjes sneeuw kunnen het proces al verstoren', aldus de expert. 'Je krijgt dan prutijs, waar niet op te schaatsen valt.

Vooralsnog heeft de ijsmeester van de natuurijsbaan in Oosterbeek besloten om geen ijs te maken. 'De vorst periode is te kort,' zegt de Oosterbeekse ijsmeester Sjon Grobbee. 'Dan kun je na de opening van de baan hem eigenlijk meteen weer sluiten. En dat weegt niet op tegen al het werk dat je erin moet steken.' Traditioneel is de Oosterbeekse ijsbaan in een hevige strijd verwikkeld met ijsbanen in Arnhem, wie het eerst zijn deuren kan openen.