Bruls reageert op kritiek na aanvaring stuw: 'Geen spannend iets van maken'

ARNHEM - Burgemeester Bruls van Nijmegen reageert op de forse kritiek die hij de afgelopen dagen kreeg, nadat een schip met benzeen vorige week de stuw bij Grave ramde. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje kwam met een reactie na berichtgeving van Omroep Gelderland over de aanvaring. 'Laten we het niet spannender maken dan het was', zegt Bruls nu.

Bruls is als voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verantwoordelijk voor hoe er op dat moment gehandeld werd. Dat dit te wensen over zou hebben gelaten, daar is hij het mee oneens. 'Mijn beeld: er is snel gereageerd en samengewerkt door de verschillende regio's.'

'Zat geen uren tussen'

Na de aanvaring werd burgemeester Paul Mengde van Heumen na ruim drie uur geïnformeerd over de situatie. Veel te laat, vond hij. Cornielje steunt hem daarin. 'Dit kan niet, mag niet', zei hij tegen Omroep Gelderland.

'Dat de burgemeester van Heumen later werd geïnformeerd, is iets anders dan dat er niet is opgetreden', reageert Bruls op de aantijging. 'Hij werd door zijn eigen medewerkers geïnformeerd op het moment dat wij al aan het opschalen waren. Daar zaten écht geen drieënhalf uur tussen.'

Luister hier naar de reactie van burgemeester Bruls:

Op tijd ingeseind?

Drie veiligheidsregio's in Gelderland, Brabant en Limburg moesten samenwerken. Ging dat inderdaad fout? Bruls zegt de kritiek eerder te zien als 'vragen'. 'In mijn beleving werkten de regio's prima samen. Een andere vraag is: hoe laat zijn de veiligheidsregio's ingelicht? Als je huis in brand staat en je belt de brandweer niet, dan komt de brandweer niet.'

Maar wérden de veiligheidsregio's dan ook te laat geïnformeerd, een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat in dit geval? 'Dat zeg ik niet. Maar daar moet je wel rekening mee houden.' Bruls zegt dat er samen met Rijkswaterstaat en de waterschappen geëvalueerd zal worden.

Niet groter maken dan het is

Uiteindelijk bleek het schip bij de aanvaring gehavend, maar vormde de benzeen geen gevaar. Bruls legt uit dat de situatie in die eerste uren na de aanvaring onduidelijk was. Maar hij vindt ook dat we het niet spannender moeten maken dan het was. 'Je kunt er een spannend iets van maken, maar er is uiteindelijk weinig risico geweest.'

Eerst wil Bruls als voorzitter de feiten op een rij hebben, daarna kan hij uitweiden over wat al dan niet is fout gegaan. Hij zegt contact te hebben gehad met Cornielje na diens uitspraken, nog voordat al die feiten op een rij zijn gezet. Daarover zegt hij: 'Ik wil dat niet groter maken; ik snap dat alles een bepaalde lading krijgt.'

Kamervragen

Reden voor de kritiek is onder meer dat Gelderse gemeenten later werden geïnformeerd over de mogelijke risico's van de aanvaring dan Brabantse gemeenten, pal aan de overkant van de Maas. De beschadigde stuw ligt bij het Brabantse Grave en bij Nederasselt, gemeente Heumen.

Er werden Kamervragen gesteld over de communicatie tussen de veiligheidsregio's door CDA-Kamerlid Jacco Geurts.

Dikke mist maakte het lastig

Rijkswaterstaat reageerde in een persconferentie op het gemeentehuis van Grave dat ze melding kreeg van een enorme knal, vorige week donderdag, en bevestigt de onduidelijkheid van de eerste uren. Hulpverlening was lastig, omdat het inschatten van de situatie werd bemoeilijkt door de dichte mist die avond.

Zie ook: