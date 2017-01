Weer tienduizenden euro's vuurwerkschade in Tiel

TIEL - 47 vernielde afvalbakken, 33 gesloopte verkeersborden en een kapotte besturingskast van een tunnelgemaal. Tiel maakt vijf dagen na de jaarwisseling de balans op.

De kapotte besturingskast van het tunnelgemaal kost de gemeente alleen al 8000 euro. De totale vuurwerkschade is dit jaar 36.500 euro. Dat is iets minder dan bij de vorige jaarwisseling, toen 42.000 euro moest worden afgeschreven. Tiel was in 2016 de gemeente met de meeste vuurwerkschade van Gelderland.

Burgemeester Beenakker roept inwoners op om zich te melden bij de politie als ze getuige zijn geweest van vernielingen rond de jaarwisseling. Hij noemt het vandalisme 'enorm zonde van het geld'.