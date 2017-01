Burgemeester Berends van Apeldoorn gekwetst door azc discussie

APELDOORN - Burgemeester Berends van de gemeente Apeldoorn is gekwetst door de manier waarop het Comité Passend azc actie voert tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum. Dat zei hij donderdagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het stadhuis.

'Als bestuurder heb je enig eelt op de ziel en moet je tegen een stootje kunnen. Maar tegelijkertijd hoef je je niet alles te laten zeggen. De wijze waarop dit comité actie voert raakt mij echt persoonlijk. En echt, er is niks mis mee om ergens op tegen te zijn. Maar met het herhaaldelijk rondstrooien van onwaarheden en steeds opnieuw in twijfel trekken van de integriteit van bestuurders en ambtenaren overtreedt het comité de grenzen van het betamelijke. Fair play is niet alleen van en voor de overheid.'

Protest

Halverwege dit jaar wil COA in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een asielzoekerscentrum openen op de GGNET locatie aan de Deventerstraat. Op een inloopbijeenkomst half december protesteerde het Comité Passend AZC, wat bestaat uit een groep bewoners van de omliggende wijken fel. Ze willen dat het plan voor de komst van een azc op die locatie wordt teruggedraaid, omdat het volgens hen onnodig is omdat er al een noodopvang in de stad leegstaat.

Burgemeester Berends zei verder in zijn speech dat hij ook trots is op de volwassen wijze waarop, op de uitzondering van het comité na, in de gemeente Apeldoorn de discussie over de huisvesting van asielzoekers wordt gevoerd.