Dit is hoe de Zwarte Cross illegale kaartverkoop bestrijdt

Foto: REGIO8

LICHTENVOORDE - Om de zwarte handel in kaarten van de Zwarte Cross te beperken, is organisator De Feestfabriek in zee gegaan met TicketSwap. Op de website is het mogelijk om veilig al verkochte tickets te kopen.



'De bezoeker wordt er gelukkig van als hij met een geldig ticket aan de deur staat', vertelt Ilja Vaags van de Feestfabriek. 'Dat is het allerbelangrijkste.' TicketSwap, een website waarop mensen hun toegangsbewijzen kunnen verkopen en kopen, biedt die garantie. 'Als het kaartje verkocht wordt, krijgt de koper een nieuwe barcode', zo legt Vaags uit. 'De oude barcode wordt dan ongeldig gemaakt.'



Door de samenwerking bestrijdt de Feestfabriek de zwarte handel in Zwarte-Cross kaarten. 'We hebben daar niet heel goed zicht op, maar het was er', weet Vaags. 'Van die tickets weet je niet precies wat er mee gebeurt en hoeveel er voor wordt betaald.'

