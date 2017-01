Vannacht -10 graden, ijsbanen vol aan de bak

ARNHEM - Het gaat vannacht 10 graden vriezen in Gelderland. Dat voorspelt MeteoGroup in Wageningen. Daarmee is onze regio de koudste van heel Nederland.

De vorst is goed nieuws voor Gelderse schaatsliefhebbers. In Arnhem gaan sowieso twee natuurijsbanen open: ijsbaan Schuytgraaf en de ijsbaan op 't Cranevelt.

IJsmeester Bob Westhoven is verantwoordelijk voor het ijs op de Arnhemse banen. Vanavond vanaf 20.00 uur gaat hij met grote machines in de weer om een ijslaag neer te leggen die het waarschijnlijk een dag kan houden.

'Het rijden duurt de hele nacht', vertelt de ijsmeester. 'De enige kink die nog in de kabel kan komen is als het gaat sneeuwen, want dan werkt het proces niet meer.' De kans is niet groot dat het gaat sneeuwen, want dat wordt pas voor morgenavond voorspeld.

Hoe gaat het verder met het weer?

Met de kou is het voorlopig nog niet gedaan. Vrijdag komt de temperatuur in Gelderland niet boven het vriespunt uit, want het wordt maximaal -1 graden. Het is wel zonnig en droog.

Pas tegen de avond gaat het sneeuwen en de kans is groot dat we zaterdag wakker worden in een wit Gelderland.

