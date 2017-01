Lagere straf voor Moldaviër die verantwoordelijk is voor dood Winterswijker Te Selle

Erik te Selle. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De 30-jarige Moldaviër die verantwoordelijk is voor de dood van Winterswijker Erik te Selle is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat is lager dan zijn eerste veroordeling.

De man pleegde in juli 2014 een woningoverval met twee anderen in Winterswijk. Het echtpaar Te Selle werd vastgebonden, de man overleed daarop omdat zijn mond en neus waren afgeplakt. Neus en mond afgeplakt In de rechtszaak die daarop volgde, werd de Moldaviër veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Hij ging in hoger beroep. Een medeverdachte werd tot 7 jaar cel veroordeeld en trok zijn beroep uiteindelijk in. Het hof vindt het bewezen dat de 30-jarige zowel mond als neus afplakte en daarom verantwoordelijk is voor de dood van Te Selle. Omdat hij de dood van het slachtoffer niet voor ogen had, maar die kans door zijn handelen wel vergrootte en dit risico aanvaardde, oordeelt het gerechtshof dat sprake is van voorwaardelijke opzet. Geen 'moordstraf' Het hof vindt een lange, onvoorwaardelijke celstraf de enige passende straf voor de man. De rechter keek hierbij naar straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd en kwam zodoende tot de 12 jaar. De straf die de rechtbank oplegde, zou meer passen bij een 'ernstig geval moord' dan bij doodslag, ook al is dit gecombineerd met diefstal en geweld. De 12 jaar cel zijn met aftrek van voorarrest.