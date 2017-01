75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 zoekt jonge vloggers

ARNHEM - Voor het nieuwe platform 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 is Omroep Gelderland op zoek naar jonge vloggers. Ben jij tussen de 8 en 21 jaar oud, vind je het leuk om filmpjes te maken en ben je geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Dan zoeken wij jou!

Samen met de redactie van het oorlogsplatform ga je op zoek naar onderwerpen in jouw eigen regio. Heb jij je altijd al afgevraagd hoe die bunker bij jou om de hoek er van binnen uitziet? Op welke plekken er gevochten werd? Of onderduikers zaten? Je hoeft dus nog helemaal niet zoveel te weten over de Tweede Wereldoorlog, dit is je kans om het te ontdekken!

In de vlogs staat ‘beleven’ centraal. Wij vinden jouw inbreng belangrijk! Wat doet deze plek met jou? Kan jij je voorstellen hoe het er ruim 70 jaar geleden uit heeft gezien? En wat mensen toen gedacht en gevoeld moeten hebben? Je bent nieuwsgierig, creatief en niet bang om vragen te stellen.

De vlogs zullen te zien zijn op het YouTube-kanaal van 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020, onze interactieve website en onze social media kanalen.

Jouw profiel:

Je bent tussen de 8 en 21 jaar oud;

Je vindt het leuk om twee keer per maand op pad te gaan om een vlog te maken en hiermee op ons YouTube-kanaal, onze website én onze social media kanalen te komen;

Je weet van aanpakken en komt zelf met ideeën;

Je bent creatief, nieuwsgierig en betrokken;

Je weet ‘zware’ onderwerpen om te zetten naar vlotte en pakkende vlogs;

Maar het belangrijkste is toch wel dat je geïnteresseerd bent in de Tweede Wereldoorlog en niet kan wachten daar nog meer over te ontdekken!

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan voor 1 februari 2017 aan!