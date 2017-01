Blog NEC in Marbella DAG 3: We gaan maar niet naar een museum

MARBELLA - NEC verblijft deze week in het mondaine Marbella op trainingskamp. Alle belevenissen van de Nijmegenaren zijn te volgen in dit blog. Vandaag dag 3.

Het is weer een prachtige ochtend om te trainen op het Marbella Football Centre. NEC heeft wat dat betreft niet te klagen, want de velden zijn top en in Nederland had de selectie nu waarschijnlijk moeten uitwijken naar kunstgras. Zlatan Alomerovic is voor het eerst van de partij. De doelman is op proef en wilde zelf graag mee komen trainen.

Als de Servische Duitser bevalt, heeft dat gevolgen voor Joshua Smits. Want die mag dan worden verhuurd. De doelman was vaste keeper in het successeizoen 2014/2015, maar door een polsblessure raakte hij op het tweede plan. Speelminuten zijn nu essentieel voor Smits.

Ali Messaoud traint nog apart. De middenvelder had het fysiek zwaar na de eerste pittige sessie van trainer Peter Hyballa op dinsdag en moet daar nog altijd van herstellen.

De trainingsintensiteit is altijd hoog bij NEC. Hyballa jaagt zijn spelers vaak ook bewust over de kling en Messaoud moet daar nog aan wennen. Ook de andere nieuwe aanwinst Jordan Larsson heeft het niet makkelijk, maar hij haakt voorlopig wel aan.

Tijdens de zeldzame rustmomenten staan zelfs gelouterde spelers uit te hijgen. Robin Buwalda traint niet mee. De verdediger is al twee dagen ziek. En Mikael Dyrestam krijgt even rust, omdat hij tegen Sparta als enige negentig minuten heeft gespeeld. Materiaalman Dave Kelders jongleert ondertussen even wat met een bal.

De training zit er na ongeveer twee uur op. De spelers doen nog even wat oefeningen. Julian von Haacke blijkt behoorlijk lenig.

En dan is het terug naar het hotel. Het middagprogramma stond nog niet vast. Dit was het oorsponkelijke schema:

Maar die invulling die volgt laat zich bij Hyballa wel raden. NEC gaat vanmiddag gewoon weer trainen. "We kunnen toch moeilijk een museum gaan bezoeken", is de uitleg van de trainer. Die even later weer spektakel maakt in de lobby van het hotel. De hyperactieve Hyballa heeft de zonnebril van persvoorlichter Judith Vermulst te pakken. Zo lijkt hij toch nog even een toerist.

