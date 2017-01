Blog NEC in Marbella DAG 3: Nu worden de Duitsers een keer tweede

MARBELLA - NEC verblijft deze week in het mondaine Marbella op trainingskamp. Alle belevenissen van de Nijmegenaren zijn te volgen in dit blog. Vandaag dag 3.

FC Bratwurst in Grandslam

De middagtraining is opnieuw pittig. Gas terug nemen is er niet bij. Ook niet voor Ali Messaoud. De middenvelder wordt flink onder handen genomen in een individueel programma.

En dat gaat hij vol enthousiasme aan, want hij wil er absoluut staan op 15 januari als NEC de competitie hervat tegen zijn oude club Willem II.

Robin Buwalda laat zich ook even zien op het trainingsveld. Maar de verdediger kan absoluut nog niet meetrainen. Hij is twee dagen flink ziek geweest en baalt daar behoorlijk van. Maar Buwalda spreekt de ambitie uit om dit trainingskamp toch nog speelminuten te pakken.

Ondertussen is er verbazing binnen de club over de uitslag van de veldentest van de VVCS. De grasmat in De Goffert kwam daar als slechtste uit. Binnen de club wordt dat niet zo ervaren. De toplaag is wel aan vervanging toe en dat zal komende zomer gebeuren. Maar NEC speelt graag in De Goffert en verloor in eigen stadion alleen van PSV en Feyenoord. Edwin de Kruijff is ook op het trainingsveld. De technisch manager is de rust zelve. het lijkt onwaarschijnlijk dat hij voor conflicten gaat zorgen, waar de club in het zeer recente verleden nog regelmatig door in de publiciteit kwam.

Een stukje verderop in Marbella is ondertussen de Club van 19 aangekomen. Dat is een groep sponsoren die al jarenlang de trainingskampen van NEC financieel mogelijk maakt. Ton van Gaalen (links), voorzitter van NEC, geldt als de reisleider van het kleurrijke gezelschap. foto: Broer van den Boom

De heren zitten in een ander hotel dan de selectie en maken traditiegetrouw altijd even een strandwandeling. En poseren daar dan ook traditiegetrouw, met linksonder de algemeen directeur van NEC, Bart van Ingen. foto: Broer van den Boom

Terug naar het trainingsveld, waar een kleine tegenslag is voor Dave Kelders, de materiaalman. Er is een bal over de omheining gegaan. Dave sprintte er achteraan, maar zag tot zijn ontsteltenis de bal weg drijven in een snel stromend riviertje. Maar de club zit gelukkig niet meer in categorie 1 en kan dit verlies hebben. Al baalt perfectionist Dave er toch zichtbaar een beetje van. Ondertussen is keeperstrainer Wilfried Brookhuis drukker dan ooit. Hij moet vijf doelmannen bezig houden: Joris Delle, Joshua Smits, Marco van Duin, Maarten Paes en proefkeeper Zlatan Alomerovic. Maar Brookhuis geniet daar juist enorm van.

De training wordt afgesloten met Grand Slam. Er worden vijf teams geformeerd die een kleine competitie afwerken. En dat gaat er fel aan toe. Eén team bestaat louter uit Duitsers met vanaf links Reagy Ofosu, Julian von Haacke, André Fomitschow, Zlatan Alomerovic en Michael Heinloth.

Het team wordt door Grand Slam spelleider Remco ten Hoopen meteen FC BRATWURST genoemd. En ze doen het goed. "Kutduitsers", klinkt het als ze weer een tegenstander hebben gepakt. Maar uiteindelijk eindigt de Duitse equipe als tweede achter een team met onder meer Dario Dumic en Joshua Smits. Duitsers die tweede worden, dat is weer eens wat anders. Die andere Duitser is tijdens de Grand Slam opvallend rustig. Peter Hyballa observeert vooral en is volkomen stil. Alleen dat al is nieuws op zich. Maar na de Grand Slam is Hyballa direct weer aanwezig en gaat hij de confrontatie aan met de Franse spits Kevin Mayi, die overigens niet meedeed aan de Grand Slam. Hij werd vanwege enkelklachten even preventief aan de kant gehouden.

"Zijn tweede naam is Ulrich. Dat is toch gek voor een Fransman, dat is Duits. En wist je trouwens wat de tweede naam van Stefan Mauk is? Ingo. Dat betekent in het Duits een beetje raar." Dan stapt iedereen in de busjes en wordt de terugreis naar het hotel aanvaardt.

De ochtend: We gaan maar niet naar een museum

Het is weer een prachtige ochtend om te trainen op het Marbella Football Centre. NEC heeft wat dat betreft niet te klagen, want de velden zijn top en in Nederland had de selectie nu waarschijnlijk moeten uitwijken naar kunstgras. Zlatan Alomerovic is voor het eerst van de partij. De doelman is op proef en wilde zelf graag mee komen trainen.

Als de Servische Duitser bevalt, heeft dat gevolgen voor Joshua Smits. Want die mag dan worden verhuurd. De doelman was vaste keeper in het successeizoen 2014/2015, maar door een polsblessure raakte hij op het tweede plan. Speelminuten zijn nu essentieel voor Smits.

Ali Messaoud traint nog apart. De middenvelder had het fysiek zwaar na de eerste pittige sessie van trainer Peter Hyballa op dinsdag en moet daar nog altijd van herstellen.

De trainingsintensiteit is altijd hoog bij NEC. Hyballa jaagt zijn spelers vaak ook bewust over de kling en Messaoud moet daar nog aan wennen. Ook de andere nieuwe aanwinst Jordan Larsson heeft het niet makkelijk, maar hij haakt voorlopig wel aan.

Tijdens de zeldzame rustmomenten staan zelfs gelouterde spelers uit te hijgen. Hyballa is alom aanwezig met zijn stokpaardjes Pressing eerste lijn, pressing tweede lijn en Gegenpressing.

Robin Buwalda traint niet mee. De verdediger is al twee dagen ziek. En Mikael Dyrestam krijgt even rust, omdat hij tegen Sparta als enige negentig minuten heeft gespeeld. Materiaalman Dave Kelders jongleert ondertussen even wat met een bal.

De training zit er na ongeveer twee uur op. De spelers doen nog even wat oefeningen. Julian von Haacke blijkt behoorlijk lenig.

En dan is het terug naar het hotel. Het middagprogramma stond nog niet vast. Dit was het oorsponkelijke schema:

Maar die invulling die volgt laat zich bij Hyballa wel raden. NEC gaat vanmiddag gewoon weer trainen. "We kunnen toch moeilijk een museum gaan bezoeken", is de uitleg van de trainer. Die even later weer spektakel maakt in de lobby van het hotel. De hyperactieve Hyballa heeft de zonnebril van persvoorlichter Judith Vermulst te pakken. Zo lijkt hij toch nog even een toerist.

Meer over het trainingskamp van NEC:

Blog NEC dag 1 en dag 2