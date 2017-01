Verdachte van steekpartij had het mes nog in zijn hand bij arrestatie

Foto: Studio Rheden

RHEDEN - De verdachte van de steekpartij bij een woning aan de Arnhemseweg in Rheden werd op oudjaarsdag opgepakt met een mes in zijn handen. Dat is te zien op een foto van een ooggetuige die in het bezit is van Studio Rheden.

De 41-jarige verdachte man uit Rheden was op oudjaarsdag gevlucht richting het centrum van het dorp. Op de parkeerplaats tussen de COOP en Albert Heijn werd hij aangehouden. De man had toen nog een mes in zijn handen. Er stonden drie agenten en een vrouw, vermoedelijk een bekende van de Rhedenaar, om hem heen. De man liep daarna rustig naar voren en gaf het mes aan de vrouw. Op dat moment hielden de agenten hun hand bij hun pistool. Nadat de Rhedenaar het mes had afgegeven aan de vrouw werd hij door de agenten aangehouden en meegenomen. De steekpartij aan de Arnhemseweg in Rheden ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Het slachtoffer, een 30-jarige man uit Rheden, ligt nog in het ziekenhuis. Zie ook Verdachte steekpartij in Rheden zit nog vast Ernstig gewonde bij steekpartij in Rheden

Door: Mediapartner Studio Rheden