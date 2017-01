Auto rijdt tegen boom in Putten, bestuurder gewond

Foto: Luc Bakker

PUTTEN - Een automobilist is donderdagmiddag tegen een boom gereden in Putten. De Voorthuizerstraat zit hierdoor in beide richtingen dicht.

Er gingen een traumahelikopter, brandweer, politie en ambulance richting het ongeluk. Hoe ernstig de verwondingen van de bestuurder zijn, is onbekend. De brandweer moest helpen om het slachtoffer uit het voertuig te krijgen. Waarschijnlijk zat de bestuurder als enige in de auto. De Voorthuizerstraat is afgesloten tussen Putten en de N797. Hoe lang dat gaat duren, is nog niet bekend.