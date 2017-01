BLOG - Sander in Spanje: Z(h)angtalent bij Vitesse

ORIHUELA - Onze sportverslaggever Sander Maassen van den Brink is in Spanje en zal Vitesse op de voet volgen tijdens het trainingskamp. Vandaag de belevenissen van dag 4.

Een ochtendje in het krachthonk. Dat staat er op de planning voor de Arnhemmers vandaag. Even niet zweten van de pittige trainingen op het gras, maar zweten met gewichten.

Bekijk hier de vlog van dag 4:

Dat geeft mij de tijd om jullie eens wat verdieping te geven over de werkwijze van Henk Fraser. Hij vertelt mij hoe je spelers mentaal kan laten groeien en waarom hij denkt dat Vitesse toch echt meer punten gaat halen in de tweede seizoenshelft.

'Nederlands maakt mij grappig'

Die verdieping zocht ik ook bij Guram Kashia, dat lezen jullie later terug. Maar wat mij opvalt is dat de Georgiër enorm bezig is met de Nederlandse taal. Hij showt zijn telefoon aan mij. Alleen maar apps om de Nederlandse taal machtig te worden.

'Ik doe elke dag oefeningen, maar het praten is nog moeilijk. Ik wil geen fouten maken. Ik moet na elke wedstrijden meteen live wat zeggen, daar kan ik natuurlijk geen verkeerde uitspraken doen. Ik ben ook een perfectionist, dus ik wil niet de fout in gaan.'

Wel doet hij er alles aan om het zo snel mogelijk foutloos te kunnen. 'Ik heb veel Nederlandse boeken bij me. In winkels spreek ik ook Nederlands en ploeggenoten moeten ook met mij gewoon de Nederlandse taal spreken. Alleen moet ik soms wel Engels spreken tegen mijn ploeggenoten, want ik wil serieus overkomen. Als ik Nederlands spreek, ben ik meer grappig.'

'Zielig voor mijn vrouw'

Ondertussen zijn er in Spanje ook wat Nederlandse Vitesse-fans overgekomen om nog wat mee te krijgen van hun club. Het gaat om Willem Meijer en Sjors van Leeuwen. De Arnhemmers bezoeken al jaren het trainingskamp van hun club. Zij worden door de collega-journalist van De Gelderlander al gekscherend 'Het legioen'.

'Is Alexander er al?' Dat is het eerste dat Willem vraagt als hij mijn hotel binnenloopt. Ik moet hem teleurstellen. Maar de twee vinden het weer prachtig om erbij te zijn. Eenmaal aan het trainingsveld zeggen de twee: 'Het is hier toch prachtig. Een mooie omgeving en fantastisch weer.' Iets anders dan in Nederland, waar het vannacht -10 wordt. 'Ik vind het zielig voor mijn vrouw, die zal haar elektrische dekentje wel weer tevoorschijn moeten toveren vannacht', zegt Meijer.

En er kwam nog meer bezoek. Vitesse-directeur Joost de Wit is inmiddels ook gearriveerd. De Wit kwam rechtstreeks over uit Oostenrijk, waar hij genoot van een skivakantie. 'Maar het was meer een werk- en ski-vakantie', aldus de directeur.

Zingende Zhang deel 2

Daarnaast was het vandaag de dag van Yuning Zhang. De Chinees is 20 geworden en mocht zijn verjaardag dus op het trainingskamp vieren. 'Ze hebben voor mij gezongen. Lang zal de leven', begint Zhang al glimlachend mee te zingen voor de camera. 'Ik ben nu twintig en geen tiener meer. Nu komt er nog meer druk op mijn schouders te liggen.'

Het wordt tijd voor een nieuw onderdeel op de Nederlandse televisie denk ik, want gister begon Zhang ook al mee te zingen toen ik hem vroeg naar het toejuichen van het Vitesse-publiek. De Chinees is buiten een hele aardige jongen, een prima voetballer maar beschikt ook over de nodige humor. En misschien moet hij toch ook wat gaan doen met zijn Z(h)angtalent.