Restafval wordt in Beuningen niet meer opgehaald; groen, plastic en papier wel

BEUNINGEN - Beuningen haalt vanaf deze week alleen afval aan huis op dat opnieuw als grondstof te gebruiken is. Het gaat dan om gft-afval, plastic+ (plastic, blik en pakken) oud papier en karton. Wethouder Piet de Klein gaf vanmorgen in Winssen het startschot voor dit zogenoemde 'omgekeerd inzamelen.'

Iets meer moeite voor restafval

Voor het restafval moeten inwoners voortaan iets meer moeite doen. De kleine hoeveelheid restafval die ze na het scheiden overhouden, brengen zij zelf naar een ondergrondse restafvalcontainer bij hen in de buurt. De blauwe restafvalcontainers worden deze en volgende week aan huis ingenomen.

Even wennen, maar de moeite waard

Tijdens het startschot vertelde wethouder Piet de Klein waarom het belangrijk is dat Beuningen voor deze manier van afvalinzameling heeft gekozen. 'Veel van ons afval bevat waardevolle grondstoffen en kan daarom hergebruikt worden... Net als bij veel nieuwe dingen is omgekeerd inzamelen even wennen, maar als inwoners hierdoor bewuster met hun afval omgaan, is het zeker de moeite waard.'

Afvalcoach

Zogenoemde afvalcoaches geven de inwoners voorlichting over afvalscheiding. Afvalcoach Linda Schravendeel: 'Ik vind het leuk om met inwoners in gesprek te gaan over afvalscheiding en hen meer te vertellen over het nieuwe inzamelsysteem. We dragen zo samen een steentje bij aan een beter milieu. Inwoners kunnen ons aanspreken als ze ons op straat tegenkomen en bereiken via het klantencontactcentrum van Dar.'