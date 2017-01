Vrachtwagenchauffeur tot stoppen gedwongen en beroofd in Hummelo

HUMMELO - Een vrachtwagenchauffeur werd deze donderdagmorgen overvallen op de Zutphenseweg in Hummelo. Er is geld buitgemaakt.

De chauffeur reed vanuit Toldijk richting Hummelo. Rond 5 uur werd hij tot stoppen gemaand door iemand in een donkerkleurige personenauto.

Met wapen bedreigd

Toen de vrachtwagen stilstond, kwam een man uit de auto. Een tweede persoon bleef achter. Onder bedreiging van (iets dat leek op) een vuurwapen moest het slachtoffer geld afgeven.

Daarna reed het tweetal weg in de richting van de rotonde Zutphenseweg – Keppelseweg – Hummeloseweg - Zelhemseweg. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

Donkere kleding en bandana

De man die uitstapte, is volgens de politie een blank persoon van ongeveer 1.80 meter. Hij is lang, heeft een normaal postuur, is ongeveer 30 jaar oud en sprak gebrekkig Nederlands. Hij droeg een donkere broek, donkere jas met bontkraag, zwarte handschoenen en een zwarte pet.

Zijn gezicht was bedekt met een zwarte bandana. Wie meer weet of iets heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.