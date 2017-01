NEC-doelman Smits wil zelf graag worden verhuurd

MARBELLA - Tweede doelman Joshua Smits heeft aangegeven dat hij verhuurd wil worden door NEC.

"Ik moet op mijn leeftijd aan speelminuten komen. Daarom hoopte ik dat NEC mee zou willen werken en dat doen ze nu door middel van een testkeeper. Want ze willen eerst een alternatief voordat ik verhuurd mag worden."

Smits was vaste doelman van NEC in de kampioensploeg in de eerste divisie, maar toen kwam er letterlijk een breekpunt. Een gecompliceerde polsblessure kostte hem een jaar van zijn carrière. "Ik wil daar niet meer teveel op terugkijken. Het heeft mijn carrière wel beïnvloed. Ik ben fysiek beter, mijn pols ook. Ik ben er helemaal klaar voor. Het draait nu om speelminuten. Ik speel af en toe bij Jong NEC, maar ik zit al zes jaar bij de club en dat niveau ben ik wel ontgroeid." Joshua Smits met eerste doelman Joris Delle

De 24-jarige doelman kan uiteraard nergens de garantie van een basisplaats krijgen. "Er is wel wat belangstelling, maar we moeten zien of dat concreet wordt. Heel weinig clubs geven nog echt de garantie dat je speelt, maar als je op de training laat zien dat je de betere keeper bent, dan zijn er genoeg clubs die je als eerste keeper willen."