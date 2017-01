Medewerker Doetinchem scheldt Joden uit en kan vertrekken

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem heeft per direct een contract met een tijdelijk ingehuurde kracht ontbonden, omdat hij op Facebook Joden beledigde. Dat bevestigt een woordvoerder.

Twee jaar geleden postte de man, die werkt als schuldhulpverlener, 'Kutjoden... de Duiters hebben half werk geleverd'. Onacceptabel, zegt gemeentewoordvoerder Arian Kuil.

Gesprek niet afdoende

'We kwamen dit woensdag tegen op social media en hebben toen direct actie ondernomen. Met de man is het gesprek aangegaan, zodat hij dit kon uitleggen. De uitkomst van dat gesprek was dusdanig dat we direct afscheid namen', zegt Kuil.

Het contract van de medewerker zou eigenlijk eind deze maand aflopen. Volgens Kuil sloot de man na het gesprek woensdag zijn Twitter en Facebookaccount.