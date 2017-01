Populaire vloggers brengen illegaal een nachtje door in Julianatoren

APELDOORN - Jongeren doen de meest gekke dingen om op te vallen met hun video's. De jongens van het Youtube-kanaal Stuk TV bijvoorbeeld.

Zij brachten gisteren een aflevering van hun serie naar buiten waarin zij illegaal overnachten in het pretpark Julianatoren, in Apeldoorn. Te zien is hoe ze binnen komen door over het hek te klimmen, meerdere attracties gebruiken, en uiteindelijk gaan slapen in een tentje op het park.

Het kanaal van Stuk TV heeft al meer dan een miljoen abonnees. Het illegaal overnachten is een actie die ze vaker uithalen. In het verleden pakten de jongens al eens nachtelijke rust in onder meer een McDonalds, op een kartbaan, in een zwembad en in een dierentuin.

De directeur van de Julianatoren is niet blij met deze actie en gaat vrijdag aangifte doen.