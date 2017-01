Posbank opnieuw dicht door gladheid, alleen via De Steeg bereikbaar

RHEDEN - Een deel van natuurgebied de Posbank is opnieuw afgesloten vanwege gladheid. Dat meldt de gemeente Rheden donderdagochtend.

De toegangswegen vanuit Velp, Rozendaal en Rheden zijn afgesloten. Alleen via de Diepesteeg in De Steeg is het nog wel mogelijk om de Posbank op te komen. Bezoekerscentrum Veluwezoom, Restaurant De Ruif en De Houtplaats zijn wel bereikbaar via de Schietbergseweg in Rheden.

De gemeente Rheden verwacht dat de Posbank tot en met weekend dicht blijft. De komende dagen blijft er kans op gladheid en ook wordt er sneeuw verwacht.

Eerder deze week was de Posbank ook al afgesloten door gladheid en sneeuw.

