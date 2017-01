Fraser waakt voor emoties die overhand nemen

ORIHUELA - Vitesse is in Spanje bezig om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Een helft waarin het tijd is voor revanche op de sportieve resultaten die in de eerste seizoenshelft nog regelmatig uitbleven. Maar trainer Henk Fraser heeft een goed gevoel dat die punten in het tweede half jaar wel gaan komen.

De trainer van Vitesse blikt eerst even terug op de eerste seizoenshelft. Fraser snapt heel goed dat de resultaten niet goed genoeg zijn en dat mensen daarover teleurgesteld zijn. Dat zijn ze bij Vitesse namelijk ook. 'Een aantal zaken moet beter, bijvoorbeeld het puntenaantal. Maar we moeten die emoties niet de overhand laten nemen, want ik kijk verder dan alleen naar de punten', aldus de coach.

Hij legt dat vervolgens uit. 'De manier van trainen is namelijk behoorlijk goed. Daarnaast kijk ik ook naar het schema dat we hebben gehad met Ajax, FC Twente, AZ, Heerenveen en Feyenoord uit', dat zijn lastige wedstrijden. We hebben in die wedstrijden ook regelmatig laten zien dat we meer in ons mars hebben, maar dat sneeuwt logischerwijs uiteindelijk wel onder door de resultaten.'

En Fraser zoekt daarvan de schuld niet bij anderen, hij weet zelf ook goed dat zowel de spelers als de staf hier verantwoordelijk voor zijn. 'Ik probeer wel te voorkomen dat die resultaten er niet voor zorgen dat we emotioneel worden. Maar dat betekent niet dat we niet ziek zijn van de punten die we hebben laten liggen.'

'Mentaliteit praat je niet aan'

Fraser werd dit jaar binnengehaald als trainer die bekend staat om zijn uitstekende wedstrijdmentaliteit en mentale weerbaarheid. Iets wat bij Vitesse de laatste jaren nog wel ontbrak. Ook dit jaar moest de 50-jarige trainer een aantal keren constateren dat de spelers het nog niet altijd oppakten. Maar Fraser blijft overtuigd in zijn aanpak.

'Door bijvoorbeeld heel pittig te trainen vraagt dat mentaal heel veel. Want zo'n pittige training zorgt voor heel veel pijn. Bepaalde oefeningen zijn heel intensief en duren lang. Daarin moet je dus doorgaan en je eigen grens opzoeken en verleggen. Dat vraagt mentaal steeds meer van je, spelers worden er onbewust fitter van. En als je fitter bent, kun je ook meer je kwaliteiten tonen. Dat zou ondersteunt en versterkt elkaar.'

Maar is het nou ook zo dat je sommige jongens mentaal harder maakt door ze bijvoorbeeld af en toe flink de waarheid te vertellen? Of door ze een schop onder de kont te geven? 'Nee, mentaliteit kun je niet aanpraten. Ik ben ervan overtuigd dat ik de jongens op deze manier zover kan krijgen, maar ik snap dat mensen het pas geloven bij resultaten.'

'Gevoel dat resultaten komen'

En die resultaten kunnen er zeker komen, zo denkt Fraser. 'We hebben de speelwijze de laatste weken iets aangepast en daardoor is er steeds meer een team te zien. We zetten bijvoorbeeld iets minder hoog druk en we moeten compact blijven staan. Dat is een voorwaarde om goed te kunnen presteren. Maar compact is niet per se ook verdedigender, want tegen ADO en PSV werden we bijvoorbeeld ook geklopt in de counter.'

Maar dat moet in de tweede seizoenshelft allemaal verleden tijd zijn, als het aan de trainer ligt. 'We moeten in die seizoenshelft beter presteren dan in de eerste helft en dat is absoluut mogelijk. De ambitie die we hebben (top 5, red.) kan nog steeds, het staat namelijk dicht bij elkaar. Ik heb er vertrouwen in ondanks het feit dat wij nog niet het maximale eruit hebben gehaald. Het zit er namelijk nog wel steeds in.'

'Het belangrijkste is de goede wisselwerking die er is tussen de staf en de selectie. De manier van werken is duidelijk, net zoals waar we heen willen. Dat moet zich na de winterstop gaan uitbetalen.'

En dat merk je bij de spelersgroep ook deze week. Er wordt enorm scherp getraind en de spelers praten over een soort van revanchegevoelens. 'Ik denk dat we ook, zeker met de steun van het publiek, thuis goede resultaten kunnen boeken tegen ploegen die we nu uit al gehad hebben. Het is zaak dat we de schade die we hebben opgelopen nu inhalen, maar dat besef is er gelukkig.