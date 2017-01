38 vrouwen moeten langer wachten door zaadblunder

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - 38 cliënten van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem moeten nog zeker een maand wachten op een vruchtbaarheidsbehandeling. Dat komt door de zaadblunder in het UMC in Utrecht, waar mogelijk zaadcellen van de verkeerde - niet de eigen - man zijn gebruikt.

In het UMC worden ook cliënten van Rijnstate behandeld. Die vrouwen moeten dus ook wachten tot het ivf-laboratorium in het UMC Utrecht weer opengaat. Woordvoerster Maaike de Ridder van Rijnstate verwacht dat dat begin februari wordt. 'Maar ik weet niet of onze cliënten dan meteen aan de beurt zijn. We hopen dat het in de loop van februari lukt.' Het UMC Utrecht meldde vorige week dat er mogelijk sperma was verwisseld in het ivf-laboratorium. Een medewerker gebruikte anderhalf jaar verkeerde slangetjes. Drie cliënten van Rijnstate zijn wellicht met het verkeerde zaad behandeld. Zie ook: 'Slachtoffers verkeerd zaad zijn ontdaan', zegt ziekenhuis Rijnstate

