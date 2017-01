Dader gezocht: kat komt thuis met zes kogels in het lijf

Foto: Wijkagent Willem Saris

WINTERSWIJK - De politie in Winterswijk is op zoek naar een persoon die in december een huiskat heeft beschoten. Met zes kogeltjes in het lijf kwam de kat thuis, maar het beestje heeft de schietpartij overleefd.

'Het gaat om een ernstige vorm van dierenmishandeling', zegt wijkagent Willem Saris. De kat hoort bij een woning aan de Droppersweg in Winterswijk. In het lichaam van het beestje zaten zes kogeltjes, afkomstig uit een luchtbuks. De kat is onder behandeling geweest bij de dierenarts en heeft de beschieting overleefd.



De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben. Deze personen worden verzocht zich te melden bij de politie.

