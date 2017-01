Spectaculaire reddingsactie om gestreste kat uit boom te halen

NEEDE - De telefoon van de dierenambulance Doetinchem/Winterswijk stond gisteren urenlang roodgloeiend. Er waren namelijk veel mensen die zich zorgen maakten om een kat die hoog in een boom zat.

Protocol

De kat durfde niet meer naar beneden te komen, maar de dierenambulance heeft het protocol om pas in te grijpen als dit 24 uur lang zo blijft. Ondertussen deden burgers, die niet aan het luide gemiauw konden ontkomen, alvast wat pogingen. 'De meldster zette voer neer onder de boom in de hoop dat de kat er op af zou komen. Niet dus', vertelt de dierenambulance.

Ondertussen begonnen burgers zich ook zorgen te maken over onderkoeling van de kat, en dus werden er steeds meer pogingen gewaagd om het dier naar beneden te krijgen. 'Een schildersbedrijf was gekomen met een lange ladder, maar zij konden de kat net niet bereiken. Er werd met dingen gegooid, geroepen, niets hielp..'

Boom omzagen?

Woensdagavond is de dierenambulance er toch zelf op af gegaan, samen met de brandweer. Zij probeerden de kat met water uit de boom te spuiten, maar ook dit was tevergeefs. Het advies was daarom dat de gemeente donderdag maar de boom om moest zagen.

Uiteindelijk werd een medewerker van Boomverzorging Gelderland gebeld. Hij klom met klimijzers, en een zak op zijn rug om de kat in te doen, de hoge boom in. Het kostte de man wat moeite, maar uiteindelijk kreeg hij het dier, dat stijf stond van de stress, te pakken. Eind goed, al goed dankzij de medewerker van Boomverzorging Gelderland, die door de dierenambulance een 'ware held' wordt genoemd.