Mogelijk mobiele dijk of damwand op zandzakken in Maas bij Grave

MALDEN - Rijkswaterstaat denkt aan het plaatsen van een mobiele dijk in de Maas bij Grave. Ook is het plaatsen van een damwand op zandzakken op de bodem van de rivier een mogelijkheid. Dat zei Rijkswaterstaat-directeur Eric Diepstraten. De maatregelen zijn nodig omdat de stuw kapot is. Een binnenvaartschip ramde vorige week de stuw bij Grave.

'Er zijn meerdere opties. Deze worden doorgerekend op wat ze betekenen en hoe snel ze kunnen worden weggehaald bij hoogwater. Wat dat is ook echt van belang, zodat het rivierwater vrij door kan stromen', zegt Diepstraten tegen Omroep Gelderland.

'En we kijken naar hoe het zit met een structurele en kortetermijnoplossing. We doen ons best om deze opties zo snel mogelijk door te rekenen, maar we kunnen daar nu nog geen goede uitspraak over doen.' Wanneer een besluit over de noodoplossing valt, kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen.

Derde noodpomp

Ondertussen heeft Rijkswaterstaat een derde noodpomp bij de sluis bij Heumen in gebruik genomen. Die moet ervoor zorgen dat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal weer op normaal niveau komt.

Na de ongeluk stroomde er veel water uit het kanaal. Woonboten kwamen op het droge te liggen, de scheepvaart kwam stil te liggen. Rijkswaterstaat denkt dat de waterstand in het Maas-Waalkanaal tegen het weekeinde zover is gestegen dat er weer beperkt scheepvaart mogelijk is.

Herstel

Sinds maandagavond zorgen twee noodpompen op de oude sluis bij Heumen voor de aanvoer van Maaswater naar het kanaal. Daar is nu een derde bijgekomen. Hoe lang het herstel van de zwaarbeschadigde stuw gaat duren, is niet bekend. Rijkswaterstaat gaat uit van een lange tijd.

