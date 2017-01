Derde noodpomp in sluis Heumen ingezet

MALDEN - Rijkswaterstaat heeft donderdag een derde noodpomp bij de sluis bij Heumen in gebruik genomen. Die moet ervoor zorgen dat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal weer op normaal niveau komt.

Nadat een binnenvaartschip vorige week de stuw bij Grave ramde, stroomde er veel water uit het kanaal. Woonboten kwamen op het droge te liggen, de scheepvaart kwam stil te liggen.

Rijkswaterstaat denkt dat de waterstand in het Maas-Waalkanaal tegen het weekeinde zover is gestegen dat er weer beperkt scheepvaart mogelijk is.

Sinds maandagavond zorgen twee noodpompen op de oude sluis bij Heumen voor de aanvoer van Maaswater naar het kanaal. Daar is nu een derde bijgekomen.

