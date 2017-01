Dakar-rijder uit Harskamp moet er even flink aan trekken in Argentinië

SAN SALVADOR DE JUJUY - In de proloog pakte hij een podiumplek en in de tweede etappe van de Dakar werd hij eerste: Harskamper Martin van van den Brink. Maar het sprookje is uit voor hem.

Tijdens de derde etappe van San Miguel de Tucuma naar San Salvador de Juyjuy, viel de Renault van zijn Mammoet Rallysport-team stil. Daardoor verloor hij de leidende positie in het klassement. De Mammoettruck van Van den Brink in actie: Door technische problemen kon Van den Brink de rest niet bijbenen. Hierdoor start de Harskamper deze donderdag met een fikse achterstand, meldt zijn team.