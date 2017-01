Bestuurder spoorloos na aanrijding in Arnhem, lantaarnpaal uit de grond gereden

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een auto ramde in de nacht van woensdag op donderdag een lantaarnpaal in Arnhem toen de bestuurder uit de bocht vloog. Dat gebeurde op de Utrechtseweg. De lantaarnpaal was helemaal uit de grond gereden.

In de auto zaten vier mensen: twee 19-jarige vrouwen uit Arnhem en Cujk, een 17-jarige Arnhemse en de mannelijke bestuurder. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. De drie dames zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen had een hoofdwond. Volgens een politiewoordvoerder is controle in het ziekenhuis normaal bij een botsing met 'high impact'; het was een forse knal. De bestuurder is nog niet gevonden.