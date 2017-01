Meerkamper Eelco Sintnicolaas werpt en springt weer

STELLENBOSCH - Meerkamper Eelco Sintnicolaas heeft woensdag de eerste worpen sinds zijn polsoperatie gemaakt. Ook heeft de Apeldoorner voor het eerst weer gesprongen.

Sintnicolaas (29) is op trainingskamp in Stellenbosch in Zuid-Afrika. Op YouTube heeft hij een korte impressie gezet:

2016 was voor Sintnicolaas een jaar om snel te vergeten. De Europees indoorkampioen van 2013 wilde pieken op de Olympische Spelen, maar hij moest in Rio al na het eerste onderdeel van de tienkamp opgeven. Het schoot in zijn bovenbeen op de laatste meters van de 100 meter.

Begin september liet Sintnicolaas zich opereren aan zijn pols, waar hij al 1,5 jaar lang last van had. Met pijnstillers en injecties sloeg hij zich erdoorheen, maar met het oog op de Spelen van Tokio in 2020 was een operatie noodzakelijk.