NEC-aanvaller Mo Rayhi: ik geef altijd alles

MARBELLA - Mo Rayhi staat misschien wel symbool voor NEC dit seizoen.

De aanvaller valt op door zijn gedrevenheid. "Alles gaat niet altijd goed. Maar ik probeer altijd alles te geven. Ik wil de tweede seizoenshelft nog zoveel arbeid te kunnen leveren als de eerste seizoenshelft. We trainen iedere dag keihard. Dat bevalt goed en het is ook lekker weer hier."

In de met 3-1 verloren oefenwedstrijd tegen Sparta was Rayhi onfortuinlijk, want hem werd een strafschop onthouden. "Ja, ik weet niet wat ik nog meer zou moeten doen om een penalty te krijgen. Hij trapte me van achteren, maar hij geeft hem niet. Als hij dat in de competitie maar wel doet. De tweede helft had Sparta niks te zeggen. Lekker combinatievoetbal, alleen niet tevreden met het resultaat."