Wietplantage komt tevoorschijn bij brand in rijtjeshuis

ARNHEM - Bij een brand in een rijtjeshuis in Arnhem heeft de brandweer een wietplantage ontdekt.

Het vuur in het huis aan de Karperstraat in de wijk Malburgen brak woensdagavond rond 20.15 uur uit. Er was op dat moment niemand thuis, er zijn dan ook geen gewonden.

Op de eerste verdieping bleek een ruimte te zijn voor het verbouwen van wiet. De politie is ook aanwezig bij het huis. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.