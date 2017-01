Welke straf voor fatale overval Te Selle en hoe verder met kapotte stuw? Dit is nieuws op 5 januari

Erik te Selle. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Krijgt een Moldaviër vijftien jaar cel voor het doden van Erik te Selle in Winterswijk en is er een noodoplossing gevonden voor de kapotte stuw tussen Nederasselt en Grave? Dat is nieuws op donderdag 5 januari.

Fatale overval Erik te Selle De Winterswijkse aannemer Erik te Selle werd 2 juli 2014 thuis overvallen. Zijn vrouw werd overmeesterd en gekneveld. De drie daders namen geld mee. Te Selle zelf werd na de gewelddadige overval gevonden bij zijn woning. Hij lag vastgebonden en met tape over zijn mond onder een zeil: hij bleek niet meer te redden. Drie Moldaviërs worden verantwoordelijk gehouden voor de overval. Een van hen werd in Moldavië veroordeeld tot twintig jaar cel. De anderen in Nederland tot zeven en vijftien jaar cel. Beiden gingen in beroep. Tegen de laatste werd twee weken geleden in hoger beroep opnieuw vijftien jaar cel geëist. Deze donderdag wordt duidelijk of het hof in Arnhem daarin mee gaat. Zie ook: Fatale overval Te Selle: vijftien jaar geëist in hoger beroep Noodoplossing voor kapotte stuw? Wordt er een tijdelijke waterkering neergelegd voor de kapotte stuw bij Grave of heeft Rijkswaterstaat iets anders bedacht? Deze donderdag licht Rijkswaterstaat de huidige situatie toe en gaat de dienst in op het plan van aanpak om het waterpeil op de Maas te herstellen. Bijna een week geleden voer een binnenvaartschip de stuw bij de brug tussen Grave en Nederasselt kapot. Sindsdien ligt het scheepvaartverkeer er stil. Een strop voor de binnenvaart en voor bedrijven die wachten op de lading. Bovendien kwamen woonboten in de problemen door de lage waterstand. Zie ook: Alle onze berichten over de stuw bij Nederasselt