Hyballa ziet na rust heel goed NEC in oefenwedstrijd

ESTEPONA - Trainer Peter Hyballa was niet ontevreden ondanks de 3-1 nederlaag van NEC in de oefenwedstrijd tegen Sparta in het Spaanse Estepona.

"Ja, de tweede helft was heel goed. De eerste helft niet zo goed gespeeld. Maar we hebben echt gemixt. Niet echt een A en een B-elftal. Maar de tweede helft was echt beter. Sparta speelde natuurlijk met een A-ploeg in de eerste helft en een B-ploeg in de tweede helft."

"Jammer dat we de tweede helft niet gewonnen hebben. Maar we hebben vandaag ook twee uur getraind. Maar goed, een groot oefenwedstrijdteam worden wij niet meer dit seizoen. Dat is ook niet belangrijk. Willem II is belangrijk."