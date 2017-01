Pas op: het kan weer glad zijn, met name op de binnenwegen

Gladheid in Putten (foto: Theo van Dalen)

ARNHEM - Gaat u de weg op? Pas dan op. Het is op vele plaatsen glad, waarschuwt het KNMI. Met name op de binnenwegen is het risico op een glijpartij groot.

Natte weggedeelten kunnen bevriezen. Tot donderdag 12.00 uur geldt code geel. Pas je rijgedrag aan, zegt het KNMI. Gladheid in Velp Het vroor vannacht zo'n 3 graden. In de Achterhoek was het mogelijk een graadje kouder. Plaatselijk kan wat sneeuw vallen. Onder meer in Nijmegen, Putten en Heerde is het superglad, laten luisteraars Omroep Gelderland weten. Verslaggever Niels Kater reed mee met sleepbedrijf Van Amerongen: Vooral de binnenwegen zijn glad, die worden ook niet gestrooid. Weervrouw Jennifer Faber van RTL moest krabben: Veel gemeenten stuurden vanmorgen opnieuw hun strooiwagens de weg op, zoals in Oldebroek en Bronckhorst: Diverse gemeenten stuurden woensdagavond de strooiwagens de weg op. Dat gold bijvoorbeeld voor Arnhem, Apeldoorn, Oost Gelre en Zaltbommel: Donderdagmiddag wordt het zo'n 2 graden boven nul. De zon breekt goed door. 's Avonds gaat het vriezen; in de nacht naar vrijdag zelfs 8 à 9 graden. 'IJskoud', weet Bloem. Vrijdag wordt een ijsdag: de temperatuur komt niet boven nul.