Knal op voorruit; glas vliegt door auto waar vrouw met kinderen inzitten

KESTEREN - Een harde klap en daarna glassplinters van de voorruit door de auto. Het overkwam een vrouw met twee kinderen dinsdagmiddag op de A15 bij Ochten.

Het gebeurde rond 17.45 uur ter hoogte van tankstation Overbroek, op de snelweg richting Nijmegen. De vrouw van 42 uit Etten-Leur wist haar auto veilig de vluchtstrook op te krijgen. Zij en haar twee kinderen raakten wonderwel niet gewond.

Moedwillige actie?

Wat er tegen de voorruit kwam is nog steeds niet duidelijk, ondanks onderzoek door de politie op de plek van het incident. Ook is volgens de politie nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, waar het onbekende voorwerp vandaan kwam en of er sprake is van een moedwillige actie.

Vlak voor het incident passeerde de vrouw een viaduct over de A15. Over dit viaduct loopt de Verlengde Lagecampseweg.

De A15. Ter hoogte van de marker kwam er iets tegen de voorruit. Foto: Google Maps

Getuigenoproep

Mogelijk hebben anderen wel gezien wat er gebeurd is. In dat geval wil de politie graag met u in contact komen. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844.