Bewoners smachten naar rust, maar 'Veldhuizen is de mooiste wijk'

Foto: Omroep Gelderland/Archief

EDE - Is de rust definitief terug in de Edese wijk Veldhuizen? Daar lijkt het volgens bewoners wel op, nu ze de rustigste jaarwisseling in jaren beleefden. Buurtbewoners die vorig jaar in huis bleven, durfden nu weer de straat op.

De wijk kampt al jaren met een slecht imago. Oorzaak zijn diverse incidenten de afgelopen jaren. Er waren meerdere autobranden en vorige jaarwisseling werd de auto waarin burgemeester Van der Knaap zat, bekogeld met een dikke steen. Deze steen kreeg Van der Knaap naar zich toegegooid. Foto: Omroep Gelderland Volgens het wijkcomité vinden veel bewoners Veldhuizen de mooiste wijk in Ede, ondanks de problemen die er ook zijn. Toch is het gevoel van onveiligheid nog steeds niet weg uit de wijk. Dat heeft natuurlijk te maken met het onrustige jaar dat de wijk achter de rug heeft met autobranden en overlast. Zie ook: Brandstichting, vernieling en stenen gooien: al dagen onrustig in Edese wijk Veldhuizen Het wijkcomité is helder over de incidenten die gespeeld hebben: het is prima als de problemen in Veldhuizen aandacht krijgen, maar verder smacht de wijk er vooral naar om met rust gelaten te worden. Leden van het wijkcomité Veldhuizen. Foto: Omroep Gelderland