Zlatan op proef bij NEC in Marbella

MARBELLA - NEC heeft Zlatan op proef tijdens het trainingskamp in Marbella.

Het gaat uiteraard niet om Ibrahimovic, maar om doelman Zlatan Alomerovic. De 25-jarige Duitser met Servische roots is op eigen kosten naar Spanje gekomen om zich te bewijzen. Hij is een oude bekende van trainer Peter Hyballa. "Hij was mijn keeper bij de A-jeugd van Borussia Dortmund. Het team waar ook Mario Götze in zat. Hij was ook derde keeper bij Dortmund toen zij kampioen werden. En vorig seizoen was hij nog tweede doelman van Kaiserslautern."

Als Alomerovic bevalt, mag Joshua Smits (foto) worden verhuurd. De doelman was een vaste waarde in het kampioenselftal in de eerste divisie, maar door een gecompliceerde polsblessure was hij bijna een jaar uitgeschakeld. Dit seizoen is hij tweede keus achter Joris Delle. De club acht het voor Smits beter als hij elders speeltijd krijgt en daarom mag hij worden verhuurd. Er is ook concrete belangstelling voor de inmiddels 24-jarige Smits.