'Zo laat je ouderen toch niet wonen?'

APELDOORN - Arenda Nijland is er niet blij mee dat haar moeder op 95-jarige leeftijd moet verhuizen naar een zorgappartement in Apeldoorn. Het voldoet volgens haar niet aan de zorgbehoeften die haar moeder nodig heeft.

'Eigenlijk was haar oorspronkelijke woning geschikter, in haar oude woning had ze een gesloten gang waar balken aan de zijkant zaten ze zich aan vast kon houden. Dit is geen slecht huis, maar bepaalde dingen zijn gewoon slecht. Neem bijvoorbeeld de galerij die te smal is, maar dat is nog niet alles. De drempel bij de voordeur is te hoog, daar kan mijn moeder met haar rollator niet overheen.'

Politiek

'Ze gaan ervan uit dat mensen naar een bejaardentehuis gaan, omdat het er zo gezellig is maar dat is niet zo. Ik heb een brief geschreven aan staatssecretaris Van Rijn om te laten weten dat dit niet kan. Het moet een signaal zijn waaruit blijkt dat we dit niet willen voor onze ouders.' Het ministerie heeft gereageerd met de woorden: 'Wij zullen het signaal doorgeven.' Arenda: 'Ik kan in mijn eentje de wereld niet veranderen. 'Als je zelf ouder bent, wil je toch ook niet zo behandeld worden?'

Zorgverlener Atlant huurt het pand en wil bemiddelen om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners die zorg krijgen van de instelling. 'Er zijn een aantal dingen die we kunnen veranderen. Dit gebouw is gemaakt voor de toekomst, de nadruk ligt op decentralisatie van de zorg, waardoor je ziet dat mensen steeds langer voor zichzelf moeten zorgen. De nadelen van dat beleid zijn dat je tot voor kort alles onder één dak had en dat gaat nu veranderen', aldus bestuurder Thijs Houtappels van Atlant.

Eerste sporen kabinetsbeleid

'Dit zijn zeker de eerste sporen van het kabinetsbeleid die hiermee de werking van de decentralisatie laat zien, omdat mensen steeds langer voor zichzelf moeten zorgen. We zullen in de toekomst heel nadrukkelijk mensen met een stevige zorgvraag, zorg bieden. Tegelijkertijd zien we langs de lijn van het kabinet dat het niet altijd positieve gevolgen heeft', stelt Houtappels.