BLOG - Sander in Spanje: Lewis 'Hamilton' trekt ten strijde bij Vitesse

ORIHUELA - Onze sportverslaggever Sander Maassen van den Brink is in Spanje en zal Vitesse op de voet volgen tijdens het trainingskamp. Vandaag de belevenissen van dag 3.

Het is hard werken voor de Arnhemmers in de Spaanse zon. Er wordt gelachen, maar vandaag ook weer gewoon keihard getraind. De trainersstaf onderwerpt de selectie meteen aan een hele pittige oefening waarin de conditie van de spelers maar meteen op de proef werd gesteld. Ik kan u vertellen, deze oefening hoef ik niet bij mijn eigen amateurteam voor te stellen. Dat houden we nog geen vijf minuten vol.

Na de zware sessie worden de spelers onderverdeeld in kleinere teams. Een toernooitje staat op het programma. Yuning Zhang toont zich gedreven en schiet vanuit elke hoek op goal. Ze gaan er niet allemaal in. Bij een 1-1 stand in de laatste minuut krijgt de Chinese spits de kans om zijn team naar de finale te schieten. Een penalty. Zhang en Room staan oog in oog.

'Nu hoef ik niet op te ruimen'

'Shit happens', zegt Zhang na het missen van de penalty. Maar voor de ander betekende dat wel een lach op het gezicht. Kelvin Leerdam bijvoorbeeld. 'Het was geen makkie, maar we hebben gewonnen. We waren een beetje zoals Portugal. Alles gelijkspelen, maar toch winnen. Ik ben er blij mee, want nu hoef ik niet op te ruimen.'

Dat deed materiaalman Marco Kamphuis inmiddels wel. Hij moest zelfs als een soort bosjesman de bosjes in om een bal terug te zoeken. Hij heeft het er zonder kleerscheuren vanaf gebracht.

Lewis 'Hamilton' op de kartbaan

Maar voor Zhang was er nog een kans op revanche. De selectie ging namelijk karten 's middags. Lewis Baker had daarom zijn naam al laten omtoveren tot Lewis Hamilton en had zijn zinnen gezet op de hoofdprijs. 'Ik zal de rem zeker niet gebruiken deze keer.' Het hielp hem deels. De Engelsman kwam op het podium, maar zeker niet op de hoogste trede. Kelvin Leerdam werd tweede en had zo een succesvolle dag. Keeper Jeroen Houwen bleek de snelste te zijn van allemaal.

Stranddag

In de tussentijd was het voor mij even tijd om een kijkje te nemen op het strand. Het is namelijk de warmste dag van de week. Ik had mijn shirt met lange mouwen vanmorgen al snel omgewisseld voor een met korte mouwen en ik was benieuwd of er veel waaghalzen in de zee zouden zijn. Een collega-journalist durfde het gister al aan om het water in de zee te voelen, vandaag deed ik hem niet na. Het zand was warm genoeg, de zee absoluut niet.

Ondertussen is het niet alleen voor Vitesse een pittige en leuke week, dat geldt voor mijzelf uiteraard ook. We hopen natuurlijk ook nog op het moment dat Kosuke Ota zijn transfer maakt, dan lijkt de weg voor Büttner naar Vitesse vrij te zijn. Mocht de Doetinchemmer aanhaken op het trainingskamp in Spanje, dan ziet u uiteraard alles op onze site.

