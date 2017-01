'Instortingsgevaar voor supermarkt Lent'

NIJMEGEN - Een deel van supermarkt Jan Linders in Lent, staat op instorten. Dat zeggen medewerkers van het beveiligingsbedrijf die bij de super staan. Het pand zit sinds oudejaarsavond dicht, toen een felle brand uitbrak.

In de supermarkt wordt hard gewerkt om alle schade te herstellen. Maar het gedeelte bij de kassa's is verboden gebied. Daar heeft de brand het hardst gewoed en is instortingsgevaar.

Volgens het schoonmaakbedrijf dat de taak heeft om de installaties te bergen die nog over zijn, zal het grootste gedeelte van het pand gestript en gereconstrueerd moeten worden.

Een aantal woningen boven de supermarkt is vanwege het instortingsgevaar ontruimd.

Miljoenenschade

De totale kosten zijn nog niet bekend, maar lopen waarschijnlijk in de miljoenen. Het herstel van de winkel zal waarschijnlijk nog maanden duren, daarom is de winkelketen op zoek naar een tijdelijke locatie voor Lent en omgeving. Mensen krijgen een kortingsbon van vijf euro voor het omrijden naar een ander filiaal van Jan Linders.

Zie ook: