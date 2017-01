Emile Ratelband haalt verhaal bij Peter Jan Rens

TIEL - Arnhemmer Emile Ratelband wacht nog steeds op de 6000 euro die Peter Jan Rens hem naar eigen zeggen schuldig is. De positiviteitsgoeroe stond in Tiel vergeefs aan de deur bij de presentator. Op de website van De Telegraaf zijn beelden verschenen van de confrontatie.

Op de beelden, zonder geluid, is te zien dat Ratelband bij het huis van Rens aanklopt. Diens vriendin Virginia doet open en na een tijdje komt ook Rens erbij. Er wordt wat naar elkaar gewezen.

Als Rens een camera opmerkt, loopt hij naar binnen. Virginia stapt naar buiten en haalt volgens Jan Uriot van Privé TV 'wat vriendjes erbij om Emile even in elkaar te komen rammen'. Dat is niet op de beelden te zien. De politie zou de boel hebben gesust en Ratelband hebben aangeraden een advocaat in de arm te nemen.

De beelden van Privé TV:

Ratelband schreef vorige week op zijn Facebook-pagina dat hij in contact wil komen met mensen die nog geld krijgen van Rens.

De positiviteitsgoeroe zegt van Rens enkel een 'schrale' 350 euro te hebben gekregen 'om hem stil te houden'. 'Sterker nog een grote mond en forse bedreigingen is wat je kunt verwachten wanneer je jouw eigen geld terug vraagt.'

Ratelband zegt dat hij met andere slachtoffers een front wil vormen. 'Samen staan we sterk.'